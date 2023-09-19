“Kıbrıslı diye bir millet yok, ya Türksün ya da Rum”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu New York'ta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tatar, “Kıbrıslı Türklerin ayrı bir halk olduğunu” ifade ederek, “Kıbrıslı diye bir millet yok, Kıbrıs’ta ya Türksün ya da Rum. Bu böyledir, böyle de devam ediyor. Bunları anlattığımızda hak verenler de var." iddiasında bulundu.

Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar için çeşitli ülkelerle görüşmelerin devam ettiği iddiasını da ortaya koyan Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs’ın kuzeyine direkt uçuşa onay vermesi halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni karşısına alacağını belirten Tatar, direkt uçuşların ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayıyla olabileceğine işaret ederek, "Zaten biz de onun onayını çok da istemiyoruz. Çünkü onun onayını kabul edersem, KKTC olarak bir bakıma onun otoritesine biat etmiş olurum" dedi.