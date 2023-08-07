“Kıbrıs’ın en yaşlı kadını” hayatını kaybetti

“Kıbrıs'ın en yaşlı kadını” olduğu ifade edilen Kıbrıslı Rum Milia Pediu, 111 yaşında hayatını kaybetti.

Eylül 1912'de Lefkonuk’ta doğan Pediu’nun dört çocuğu, 11 torunu, 16 torununun torunu ve bir de torunun torunu vardı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre kadının cenazesi bugün saat 17.00'de Limasol’da toprağa verilecek.

Öte yandan ailesinin, bölgede kilise yapılması için çelenk yerine bağış yapılmasını talep ettiği bildirildi.