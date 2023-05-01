Kıbrıs'a gelirken pasaportuna el kondu

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili davada yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konulduğunu duyurdu.

Mart 2021'de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun" ifadelerine yer verdi.



Halk TV'nin haberine göre Atilla bir sonraki paylaşımında, "Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk. Savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma... Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner" diye yazdı.



ABD dönüşü Berat Albayrak karşılamıştı

Atilla, ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 24 Temmuz 2019 günü Türkiye'ye dönmüştü. Atilla'yı Türkiye'ye dönüşünde havalimanında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılaşmıştı.

Son söyleşisindeki dikkat çeken sözler

Hakan Atilla, Ocak ayında T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği söyleşide, ABD'de tutuklu bulunduğu günlerde eşinin ve çocuğunun devlet içindeki bazı kişiler tarafından kendisine karşı bir koz olarak kullanılmak istendiğini hissettiğini söylemişti.