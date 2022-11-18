“Kıbrıs ve Avrupa’da Basın Özgürlüğü” konulu panel düzenleniyor

Kısa adı AEJ olan “Avrupalı Gazeteciler Derneği”nin Kıbrıs Birimi, “Kıbrıs’ta ve Avrupa’da Basın Özgürlüğü” adı altında tartışma etkinliği düzenliyor.

22 Kasım Salı günü 18.00-20.00 saatleri arasında Ledra Palace’taki Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) yer alacak halka açık etkinlik, Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü’nün desteklediği “Ortak Avrupalı Kıbrıs için Gazeteciler Hareketi” çerçevesinde yapılacak.

Derneğin Kıbrıs Birimi’nden verilen bilgiye göre etkinlikte, AEJ Kıbrıs Birimi koordinatörleri gazeteciler Hasan Kahvecioğlu ile Kyriakos Pierides çalışmanın hedeflerini ve etkinliklerini anlatacak.

AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Myrto Zambarta etkinlikte ana konuşmacı olarak yer alacak ve AB’nin “Avrupa Basın Özgürlüğü Yasası” hakkındaki son girişimlerini anlatacak.

Etkinliğin diğer konuşmacıları Kitle İletişimi Enstitüsü (IMME) Direktörü Nicholas Karides ile Kıbrıslı Türk Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın ise ’Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü’ konusunu ele alacak.

Konuşmalardan sonra, basın özgürlüğü konusunda izleyicilerin de katılımı ile tartışma yer alacak. İngilizce olarak düzenlenen oturumu gazeteci Aysu Basri Akter yönetecek.

Panel resepsiyonla sona erecek.