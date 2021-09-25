Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Kuruldu

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği 1. Olağan Genel Kurul'unu 25 Eylül 2021(Bugün) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kapüsü Çevik Uraz Konferans Salon'unda gerçekleştirildi. Dernek üyelerimizin yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen Genel Kurul'da açılış konuşmasını Dernek Kurucu üyelerinden Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu yaptı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Uğur Atikol'un yaptığı Genel Kurul'da Dernek organları oluşturuldu.

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkan'lığına Dernek Kurucu üyeleri arasında da yer alan Görkem Çelik oy birliği ile seçilmiştir. Dernek Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Asil Üyeler: Ayşe Tokel, Serkan Abbasoğlu, Merin Savaş Elgin, Onur Olguner.

Yedek Üyeler: Meliz Hastunç, Ali Ratip Doğruer

Denetleme Kurulu ise Ali Şefik, Turgut Karahüseyin, Kerime Koçyiğit. Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Zeka Fındık, Kemal Cabacaba olarak belitlendi.

Disiplin Kurulumuz ise Birgül Beyatlı ve Hale Özgit'den oluştu.