Kıbrıs sallandı: 6.4!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te (19:04) Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Deprem Kıbrıs'ın dört yanından hissedildi.

6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Bazı binalarımız yıkıldı

Hatay Belediye Başkanı Savaş enkaz altında kalanlar olduğuna dair ihbarların geldiğini duyurdu.

Hatay'da bu akşam saatlerinde peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de ve Suriye dahil birçok ülkeden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

AFAD: "Deniz seviyesi 50 cm yükselebilir"

AFAD uyardı: “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."

ÜÇ DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te (19:04) 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.



5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.



ORTADOĞU'DA BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ



Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.



Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.



Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.