Kıbrıs Otizm Derneği, Otizm Farkındalık Haftası’na özel ücretsiz webinar düzenliyor
Kıbrıs Otizm Derneği, Otizm Farkındalık Haftası kapsamında, "Otizmde Davranış Yönetimi: Analiz, Müdahale ve İş birliği" konulu kapsamlı bir online seminer düzenliyor.
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Kıbrıs Otizm Derneği, Otizm Farkındalık Haftası kapsamında, "Otizmde Davranış Yönetimi: Analiz, Müdahale ve İş birliği" konulu kapsamlı bir online seminer düzenliyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, Zoom üzerinden 3 Nisan saat 19.30- 21.30 arasında düzenlenecek webinarda, Özel Eğitim Öğretmeni, Şerife Güleş, “Otizmde Problem Davranışlar ve Aile-Öğretmen İş Birliği”, Özel Eğitim Öğretmeni Selahattin Öztürk, “Otizmde Davranış Özelliklerine Yürütücü İşlevler Perspektifinden Bakış” ve Özel Eğitim Uzmanı Ali İrfan Çaka da “UDA Perspektifinden Davranış Yönetimi” konularını işleyecek.
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