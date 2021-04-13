KGS Sınavı 12 Haziran'da yapılıyor

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Koleje Giriş Sınavının (KGS) 12 Haziran Cumartesi günü 2 oturum halinde yapılacağını duyurdu.

KGS’de Coronavirüs pandemisine yönelik önlemler alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru yapmayan öğrencilerin 28 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği aktarılırken, başvuru yapan öğrencilerin ise yeniden başvuru yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

Sınavın ilk oturumu 09.00-10.30 saatleri arasında Türkçe, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinden, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında İngilizce ve Matematik derslerinden yapılacak.

Detaylı bilgi için linki tıklayınız...

http://www.mebnet.net/sites/default/files/KGS-2021kilavuzkitapcigi.pdf