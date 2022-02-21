Kaza yaptığı araçtan uyuşturucu çıktı

Gönyeli’de trafik kazası yaptığı aracında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan zanlı G.E tutuklandı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı, 4 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

Polis, zanlının “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17 Şubat 2022 tarihinde Gönyeli’de trafik kazası yaptığı aracında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Söz konusu maddenin analize gönderildiğini, parmak izi araştırmalarının sürdüğünü söyleyen polis, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.