Kaza yaptı, 5 ay sonra gelen tahlil sonuçlarına bağlı olarak uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı R.B.A.E, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Sakallı, 22 Kasım tarihinde Lefkoşa’da gerçekleşen trafik kazası sonucunda zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirterek, kan ve idrar tahlili sonuçlarında zanlının kanında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve yeşil reçeteyle alınabilen Pregabalin Klonazepam, Alprazolam türü ilaçlara rastlandığını kaydetti.

Söz konusu belgelerin 6 Nisan günü ellerine ulaştığını dile getiren Sakallı, zanlının 26 Nisan günü tutuklandığını ifade etti.

Tasarrufunda yüklü miktarda para ve uyuşturucu çıktı…

Sakallı, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığına işaret ederek, arama sonucunda 3 gram ağırlığında Hintekeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücünün bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının tasarrufunda 264 bin TL tutarında nakit paranın tespit edildiğini, verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 2020 yılının Kasım ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan aldığını, tasarrufunda bulunan paraların ise İstanbul’da faaliyet gösteren Ziraat Bankası’ndan Mart 2021 tarihinde Girne’deki Ziraat Bankası’ndaki hesabına aktarıldığını ve başka tarihlerde de hesabına para aktarıldığını beyan ettiğini söyledi.

Sakallı, soruşturmanın devam ettiğine, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, maddelerin laboratuvara gönderileceğine ve meseleyle ilgili bir şahsın arandığına dikkat çekerek, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği nedeniyle zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emrini verdi.