Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Lefkoşa’da saat 01.35 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dikkatsizliği nedeniyle kaza yapan ve kaza yerinden kaçan 20 yaşındaki Burak Kırdar, tespit edilerek tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 01:35 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Burak Kırdar (E-20) yönetimindeki MB 063 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Artesa Trading ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinde bulunan beton logar kapağına ve palmiye ağacına çarptı.

Araç,sağ kısmı üzerine devrilerek durabildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç sürücüsü Burak Kırdar, yürütülen ileri soruşturmada tespit edilerek tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.