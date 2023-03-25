Kaza yapan aracın sürücüsü aranıyor

Lefkoşa’da bu sabah saat 03.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen meçhul sürücü yönetimindeki GG 929 plakalı salon araç ile Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu GG 929 plakalı araç sürücü kaza yerinden ayrıldı.

Araç sürücüsü aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.