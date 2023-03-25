Kaza yapan aracın sürücüsü aranıyor
Lefkoşa'da kaza yapan araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis, sürücünün arandığını duyurdu.
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Lefkoşa’da bu sabah saat 03.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen meçhul sürücü yönetimindeki GG 929 plakalı salon araç ile Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu GG 929 plakalı araç sürücü kaza yerinden ayrıldı.
Araç sürücüsü aranıyor.
Soruşturma devam ediyor.
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