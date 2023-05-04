“Kayıtsız aracın plakasını değiştirip sigortalattı”

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirmek için plakasını değiştirerek sigortalattığı aracın, ne güneyde ne de kuzeyde kaydının olmadığı ortaya çıkan S.M. isimli zanlı tutuklandı. Polis, hem aracın güneye nasıl getirildiğinin, hem de sigorta şirketinin araştırılacağını söyledi. Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Mahan, S.M. isimli zanlının "Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren zanlının, 28 Nisan tarihinde kullanımında bulunan ve henüz yasal kayıdı bulunmayan BMW 5.23 d marka salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, üzerine 2014 model Mercerdes-Benz A Class marka salon araca ait olan KU14YFS numaralı plakayı takıp, Capital İnsurance isimli Sigorta Şirketinde görevli çalışanlara sahte davranışla kendi aracının plakası olduğunu beyan edip bir aylık sigorta çıkarttığını anlattı.

Polis, zanlının 30 Nisan tarihinde alınan bilgi üzerine Kermiya geçiş noktasından güneye geçeceği sırada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aracın da emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu aracın güneyde yasal bir kaydının olmadığı, Kıbrıs Cumhuriyeti Motorlu Araçlar Mukayyitliği'ne kaydının yaptırılmadığı, söz konusu aracı kendisine bir arkadaşının getirdiği, tasarrufunda sadece gümrük ve rıhtım belgelerinin olduğu ve bunu bildiği halde kuzeye söz konusu araç ile geçmek için sigorta şirketine aracın üzerinde takılı olan plaka üzerinden bir sigorta çıkarttırdığını sözlü olarak beyan ettiğini anlattı.

Polis, söz konusu aracın Kıbrıs’ın güneyine, yurt dışından getirilmesine ilişkin gerçekte bir gümrük kaydının bulunup bulunmadığı, motorlu araçlar kaydının olup olmadığı, geçerlilik arz eden bir sigorta poliçesine sahip olup olmadığı ve gerek güney gerekse de kuzey sınırları dahilinde resmi kamu yollarında yasal olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, yine söz konusu aracın gerçekte hangi İngiliz plakası altında kayıtlı olduğunu yönelik bir tahkikat yapılması, aracın çalıntı olup olmadığı ve güneyde bu beyana ilişkin soruşturma altında olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, piyasa değeri 35 bin Sterlin yani 856 bin Türk Lirası civarında olan söz konusu aracın neden güneyde kayıt yaptırılmaksızın bu şekilde kuzeye getirildiği, sigorta şirketinin aracın koçanını görmeksizin neden araca resmi bir sigorta poliçesi düzenlediği konusunda salimiyet içeren bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Polis, bu safhada alınması gereken ifadeler, temin edilmesi gereken belgeler bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde bu hususlara olumsuz yönde etkileyeceğinden ötürü ve bu iddiaların araştırılması için zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.