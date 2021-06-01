Kayıtlı 808 çocuk bakıma muhtaç, kayıtsız onlarcası ise sokakta…

Fehime ALASYA

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, ülkede resmi kayıtlara yansıyan ‘çocuk’ profili iç sızlatıyor.

Resmi verilere göre, çeşitli nedenlerle ülkede bakıma muhtaç 808 çocuk var.

Bu rakamlar içinde ‘devlet korumasında’ olan, SOS Çocuk Köyü ile Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda bulunan, ‘koruyucu aile’ yanına verilen ve cezaevindeki çocuklar yer alıyor.

SOS Çocuk Köyü’nde barınmanın yanı sıra eğitimden de her ay toplam 707 çocuk yararlanıyor.

Söz konusu verilere yansıyan rakamlardaki çocukların 58’i SOS Çocuk Köyü’nde, 23’ü Gençlik Evi’nde, 15’i Yarı Bağımsız Yaşam kapsamında himaye ediliyor.

SOS bünyesinde hizmet veren, Aile Güçlendirme Projesi’nden ise 125 çocuk yararlanıyor.

Yine SOS bünyesindeki kreş ve ana okulda 74, tolum açık hizmetler de sunan Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde ise 412 çocuk yararlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki verilerde ise Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda 53 çocuk bulunduğu, Daire Müdürü Hüseyin Akcan’ın açıklamalarına yansımıştı.

Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası yanında, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde olan ve ‘koruyucu aile’ yanına verilen 20 çocuk daha olduğu öğrenildi.

Merkezi Cezaevi’nde ise 10’u mahkum, 18’si tutuklu olmak üzere 21 yaş altı 28 ‘genç suçlu’ bulunuyor.

SOS aile tipi bakımında 96 çocuk…

SOS Çocuk Köyü’nde barınma ve eğitimin amaçlı toplam 707 kişi yararlanıyor.

SOS Çocuk Köyü’nde 58, SOS Gençlik Evi’nde 23, SOS Yarı Bağımsız Yaşam Evi’nde 15 olmak üzere aile tipi bakımında toplamda 96 çocuk barındırılıyor.

SOS bünyesinde hizmet veren, Aile Güçlendirme Projesi’nden ise toplam 125 kişi yararlanıyor.

Proje, ailelerin ekonomik özgürlüklerini artırma, iş bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor, ebeveynleri mesleki kurslara yazdırıyor.

Projeden Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi dışında bazı köylerden de aileler yararlanıyor.

Yine SOS bünyesindeki kreş ve ana okulda 74, Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde ise 412 kişi yararlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde 73 çocuk, 53’ü Çocuk Yuvasında, 20’si koruyucu ailede…

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ise gerek Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda gerekse ‘koruyucu aile’ yanına verilen toplam 73 çocuk bulunuyor.

Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası yanında, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde olan ve ‘koruyucu aile’ yanına verilen 20 çocuk daha olduğu öğrenildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki verilerde ise Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda 53 çocuk olduğu Daire Müdürü Hüseyin Akcan’ın açıklamalarına yansımıştı.

Cezaevi’nde 21 yaş altı 10’u mahkum 28 genç suçlu…

Merkezi Cezaevi’nde ise 10’u mahkum, 18’i tutuklu olmak üzere 21 yaş altı, 28 ‘genç suçlu’ bulunuyor. Resmi verilere göre; hapis cezasına çarptırılan genç suçlular ile zanlıların(şüphelilerin) aleyhlerindeki davalar ürkütüyor.

Buna göre; ‘Cinsel içerikli suçlardan’ 4 kişi, ‘soygun’ suçundan 4 kişi, ‘sirkat’ten 6, ‘gizli ittifak’tan 3, ‘uyuşturucu’ suçundan 2, ‘sahte belge düzenlemeden’ 2, ‘askeri bölgeyi ihlal’den 4, ‘kanunsuz ateşli silah tasarrufundan’ 1 kişi, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 1 ve ‘KKTC’de izinsiz ikamet’ suçundan 1 kişi cezaevinde bulunuyor.

Genç suçluların çoğu üçüncü ülke ve TC vatandaşı

Merkezi Cezaevi kayıtlarına geçen verilerde; 28 genç suçlunun sadece 7’sinin KKTC vatandaşı olduğu, 6 kişinin TC, 15 kişinin ise üçüncü ülke uyruklu.

Arasta Esnafından Ramazan Özpolat:

“Hem bu çocuklara günah, hem de bölgede bırakılan izlenim çok yanlış”

Lefkoşa Arasta’daki birçok esnaf, sokakta kendi kaderine terk edilen onlarca çocuğun olduğunu anlattı.

Birçok çocuğun ailesi evdeyken dışarıda zaman geçirdiğini, kimilerinin bölgede ciddi rahatsızlıklar verdiğini de belirtti. Kimi çocukların bölgede para dilendiği de gözlemlendi.

Arasta Esnafından Ramazan Özpolat, bölgede onlarca çocuğun tüm gün sokakta gezdiğini, bölgede bazı iş yerlerine veya vatandaşlara zarar verdiğini anlattı.

Bölgedeki çocukların kimi zaman para dilendiğini, dükkanlara gelen vatandaşlara sözlü veya fiziksel tacizde dahi bulunduğunu belirterek, Polis, Belediye veya Sosyal Hizmetlerin bir an önce bu duruma el atması gerektiğini belirtti.

Özpolat, “Hem bu çocuklara günah hem de bölgede bırakılan izlenim çok yanlış” dedi.

Dükkanının önündeki tezgahın söz konusu çocuklar tarafından kırıldığını da anlatan Özpolat, bunun kamera kayıtlarına da yansıdığını dile getirdi.