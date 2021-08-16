"Kastamonu kampında 6 öğrenci pozitif, 7 temaslı, 34 öğrenci yarın adaya dönüyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyük Elçiliği’nin organizasyonuyla 9 Ağustos’ta kamp için Kastamonu’ya gönderilen 6 Kıbrıslı Türk lise öğrencisinin Coronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pozitif vakalar nedeniyle Kastamonu kampının kapatıldığını, orada bulunan 6 Kıbrıslı Türk lise öğrencisinin pozitif, 7 öğrencinin de temaslı olduğunu kaydetti.

“Paniğe gerek yok, gereken ne ise yapılıyor” diyen Bakan Amcaoğlu Kastamonu’da bulunan 34 öğrencinin yarın ülkeye getirileceğini söyledi.

Amcaoğlu, pozitif olan öğrencilerin semptom göstermediğini, öğrencilere refakat eden görevli öğretmen ve sorumluların özveri ile çalıştığını belirtti.