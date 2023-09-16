Kasap dükkanında tabanca bulundu

İşletmeciliğini yaptığı kasap dükkanında tabanca bulunan Ö.Ö. isimli zanlı, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cuma günü Lefkoşa – Haspolat bölgesinde zanlının işletmeciliğini yaptığı kasap dükkanında Lefkoşa ÇÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrolde mutfak olarak kullanılan bölüm içerisindeki banko dolabının üst çekmecesinde 1 adet kuru sıkı olduğuna inanılan tabanca tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis zanlının aynı gün suçüstü gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söz konusu tabancayı ismi tespit edilen bir şahıstan aldığını beyanında bulunduğunu söz konusu şahsında aranmakta olduğunu belirtti.

Polis zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranmakta olan şahsa müdahale etme olasılığı bulunduğundan soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.