Karpaz’da infial: 17 yaşındaki kızdan ‘tecavüze uğradım’ şikayeti

Karpaz’da 17 yaşındaki bir genç kız, aralarında akrabalarının da olduğunu söylediği kişiler tarafından 2018-2019 yılları arasında tecavüze uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatan polisin, olayla ilgili aralarında genç kızın akrabalarının da bulunduğu 3 kişiyi mahkeme emri ile tutukladığı öğrenildi.

Genç kızın, olayın 2018-2019 yılları arasında meydana geldiği yönünde polise ifade verdiği de öğrenilirken, tutuklanan 3 zanlının yarın İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.