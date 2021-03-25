Tecavüz zanlılarına 3'er gün tutukluluk

Dipkarpaz’da "17 yaşındaki kıza tecavüz iddiasına" ilişkin yargı süreci başladı, 3 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı.

2018-2020 yılları arasında ‘zorla’ ve ‘tehdit’ iddiası ile 17 yaşındaki kıza defalarca tecavüz ettiği iddia edilen, zanlı İ.G., S.D., ve S.Ç., bu sabahın erken saatlerinde İskele Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Karpaz’da infiale neden olan iddia sonrası polis, zanlıları tedbir amaçlı sabahın çok erken saatlerinde geniş güvenlik önlemi alarak mahkeme huzuruna çıkardı. Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen duruşmada, zanlı İ.G.’nin avukatı bulunurken, S.D., ve S.Ç., kendilerini savundu. Zanlılar, polisin ifadesine sessiz kalırken talep edilen 3 günlük tutukluluk emrine itiraz etmedi. Zanlılar, 28 Mart Pazar günü ek tutukluluk talebi ile yeniden İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak.