Karpaz’da bir haftada 8 vaka

Dipkarpaz’da geçtiğimiz Cuma günü Rum okulundaki bir öğretmen ve bir de hademenin Covid-19 olduğunun tespit edilmesiyle birlikte yapılan tarama testlerinde toplam vaka sayısı 8 oldu.

Pozitif vakaların ardından bölgede Pazartesi günü 211 kişiye daha test yapıldı. Yapılan temaslı tarama testlerinde bir Kıbrıslı Rum vatandaşta daha Covid-19 tespit edildi.

YENİDÜZEN’e bölgedeki durumu aktaran Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “Bu hastalarımızın genel durumları iyi, şimdilik bölgemizde hayat normal seyrinde devam ediyor. Sadece bu kişilere ait olan bir işletme ve köy kahvesi hala kapalı.” dedi.

Tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Coşkun, haftaya yine test yapacaklarını kaydetti.