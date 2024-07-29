"Karabulutları temizleyeceğim"

Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlığına resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Başvurunun ardından konuşan Taçoy, partisinin üzerine kara bulutlar çöktüğünü, bu karabulutları temizlemek için aday olduğunu söyledi.

21 Eylül'de gerçekleşecek UBP kurultayına şu ana kadar 2 isim resmen aday olmuş durumda: Ahmet M. Karavelioğlu ve Hasan Taçoy.

Mevcut başkan Ünal Üstel de aday olacağını açıklamıştı ancak resmi başvurusunu henüz yapmadı.

Öte yandan aday olacağı konuşulan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, TC Elçiliğinin müdahalesine maruz kalmış ve adaylıktan vazgeçmişti.