Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde coronavirüs (covid-19) vakalarının artış göstermesi kapanma ve kısmı kapanma tartışmasına yol açtı. Birçok yurttaş kapsamlı kapanmanın ekonomiyi zora sokacağını söylerken "kapanacaksak özel sektör desteklenmeli" görüşünü iler sürdü.

Son dönemde artan vakalar ve alınan kararları YENİDÜZEN’e değerlendiren yurttaşlar, durumdan oldukça tedirgin olduğunu belirterek, bir an önce sıkı tedbirler alınmasını istedi. Düşüncelerini dile getiren bazı vatandaşlar, sürecin başında olduğu gibi ‘tam sokağa çıkma yasağı’ isterken, bazı vatandaşlar da alınan kısmi sokağa çıkma yasağının yeterli olduğunu ifade ediyor.

Kapanmayla vakaların azabileceğini anlatan vatandaşlar, önemli olanın açıldıktan sonraki süreç olduğuna değinerek, etkin bir denetimin muhakkak yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Vatandaş ne düşünüyor?

Cemal Ruh: “Alınan tedbirlerle bundan sonra da götürülebilir”

“Bence tam kapanma olmamalı. Evet, sağlık önemli ama ekonomi de çok önemli. Sürecin başından beri iyi gidiyoruz. Artık yolun sonundayız. Bence alınan tedbirlerle bundan sonra da götürülebilir. Eğer bir kapatma durumu olacaksa muhakkak özel sektörü desteklemeleri lazım.”

Erol Cingöz: “Ekonomimiz yeni bir kapanmayı kaldırmaz”

“Bence bu koşullarda tam kapanma mümkün değil. Eğer tam bir kapatma durumu söz konusu olacaksa özel sektörü ödemek zorunda kalacaklar. Ülke ekonomimizde de bunu karşılayabilecek bir bütçe olmadığı için tam bir kapanma bence mümkün olmaz. Sağlık her şeyden tabii ki önemlidir. Bence hem bireyler kurallara daha fazla uymalı, hem de ülkeye giriş çıkışlar daha denetimli bir şekilde, karantinadan vazgeçilmezse yapılmalıdır. Bu şekilde salgının önüne geçilebilir.”

Hasan Poyrazlı: “Eğer kapanacaksak, aynı zorlukları yeniden yaşamak istemiyoruz”

“Eğer ciddi bir durum varsa ki öyle görünüyor bence kapanmaya gidilebilir ama bunu bilirkişiler daha ciddi bir şekilde müzakere ederek, daha ciddi bir şekilde açıklamalı. Bir de baktık hafta sonu akşamı üstelik de gece arısı açıklanmış bir karar var.

Bir merci başka, diğer merci başka bir karar alıyor. Hangi karar alınırsa alınsın ama kararsız kalınmasın. Çünkü en kötü karar, kararsızlıktır.

Kapanma kararı gelecekse kesinlikle bir destek de yapılmalı. Çünkü kapalı kaldığımız dönemde zorluklar yaşadık. Eğer kapanacaksak, bu zorlukları yeniden yaşamak istemiyoruz.”

Zekiye Kul: “Her kafadan bir ses çıkıyor”

“Vakalar artıyor ama taburcu sayılarımız da iyi. Ben, kapanabilecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. İşin sağlık yönü tabii ki önemli ama ekonomik boyutu da var. Kapandığımız ilk dönemde zorluklar yaşadık. Şu anda kira ödeyemeyecek durumdayız. İlla ki kapanacaksak da kesinlikle insanlara destek verilmeli. Alınan tedbirler de yetersiz. Daha iyi tedbirler alarak bulaş önlenebilir ama her kafadan da bir ses çıkıyor.”

Narin Kavaz: “Yerel vakalar çok arttı, tedirginiz”

“Bence bu noktada tam bir kapatmaya gidilmelidir. Özellikle yerel vakalar çok arttı ve oldukça tedirginiz. Bence alınan tedbirler yeterli değil. Herkes dışarıda geziyor, kurallara uymayan insanlar da var. Gece saat 10’dan sonra yasak var ama o saate kadar herkes istediğini yapabiliyor. Bu noktada kapanmak en mantıklısı… Kapanalım ama özel sektöre kesinlikle bir destek verilmeli. Yani bir taraftan düzeltirken, diğer taraftan da berbat etmemeli.”

Ünal Akbulut: “Etkin denetim şart”

“Bence tam kapanmaya gitmekle vaka sayısını düşürürsünüz ama geçen defaki gibi tekrar açtığınızda yine vakalar gelmeye devam eder. Özel sektöre katkı yapılmak şartıyla bir kapanmaya gidilebilir ama açıldıktan sonra yaptığımızdır önemli olan. Yani ülkeye girişlerde karantina uygulaması kesinlikle kalkmamalı ve bu nokta da etkin bir denetim şart.”

İlhan Gürten: “Vakaların artmasından dolayı korku yaşamıyoruz desek yalan söylemiş oluruz”

“Sağlık için ne gerekiyorsa yapılmasından yanayım. Ama bunu yaparken de özellikle özel sektöre kesinlikle bir destek verilmeli. Alınan tedbirler günün koşullarına göre bazen yeterli, bazen de yetersiz olabiliyor. İlk dönemde vakaları sıfırlamıştık ama sonra yeniden arttı. Vakaların artmasından dolayı korku yaşamıyoruz desek yalan söylemiş oluruz. Temennimiz hastalığın bitmesi ve artık her şeyin normale dönmesi.”

Gökhan Yılmaz: “Vakaları azaltmanın tek yolu 15-20 gün kapanmadır”

“Son dönemde özellikle yerel vakalar oldukça artmış durumda. Açıkçası bu durumdan oldukça tedirginiz. Tedbirler alınıyor ama bence tedbirler yetersiz. Bunu azaltmanın tek yolu bence insanlara da ekonomik anlamda destek verecek şekilde 15-20 gün kapatmalarıdır. Korkudan atölyemize birini de almıyoruz. Parçasını bırakıp gidiyor. Böyle yapmak zorundayız çünkü evimizde de bir ailemiz var.”