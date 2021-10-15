Kanalizasyon sokağa taştı

KIB-TEK ‘borcundan’ dolayı geçtiğimiz gün Mağusa Belediyesi’nin elektriğini kesti, arıtma ve pompaların da şalterleri indi, Mağusa’da lağım suları sokaklara taştı.

Mağusa Bölgesi’ndeki bazı sokaklardaki arıtma ve pompaların elektriğinin kesilmesi nedeniyle bazı sokaklarda istenmeyen çevre kirliliği yaşandı. KIB-TEK ile Mağusa Belediyesi arasında dün varılan uzlaşı sonucu elektriklerin bağlandığı ifade edildi.

Elektrik kesintisinin güncel borç kaynaklı olmadığını savunan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, geriye dönük bazı borçların yapılandırılmasıyla ilgili birtakım sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Arter, bu sıkıntının avukatları aracılığıyla çözüldüğünü öne sürdü.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ise Yasa Gücünde Kararname’ye göre önceki gün itibariyle borcu olan tüm belediyelerin elektriklerinin kesildiğini ifade ederek, Mağusa Belediyesi ile yaşanan sıkıntının dün çözüldüğünü anlattı. Büyükyılmaz, belediye yetkilileri ile iletişim içinde elektrik sıkıntısının ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Arter: “KIB-TEK ile Belediye avukatının görüşmesi var, sıkıntı giderildi.

Elektrik kesintisiyle ilgili yaşanan sıkıntıyı YENİDÜZEN’e anlatan Başkan Arter, şu detayları paylaştı:

“Göreve geldiğimden bu yana geçmiş belediye yönetiminin olan ve yapılanan borçları ödemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte belediye ve elektrik kurumu arasından mahkemelik olduk. Geçmişten, 1970’li yıllardan günümüze gelen 5 Milyon gibi bir borçtan söz edildi. O yıllardan bu güne dek hiç konuşulmayan bakiyeden söz edildi. Tüm bunlar mahkemede görüşüldü ve güncellendi. Müracaat süresi doldu fakat yine de KIB-TEK ile Belediye avukatının görüşmesi var, bu sözleşmeye dahil olup faiz indiriminden de faydalanmak için yeniden harekete geçildi.

Kullandığımız bir elektriği ödemedik diye bir durum yok, geçmişten gelen bazı nedenler yüzünden sıkıntı yaşadık.

Elektrik kurumu ile sürekli temasım var. Arıtma tesisimizle ilgili bir kesinti olmuş, hemen ilgilenmelerini söyledim, ödeme yapıldı. Belediye binasında elektrik kesilmiş olabilir ama bir arıtma tesisi, bir mezbaha gibi yerlerde bu kesintileri kabul edemeyiz. Her zaman önceliklerimiz olmuştur. Kanalizasyonlarla ilgili de bu sıkıntı avukatımız aracılığıyla kararname kapsamında giderildi.” dedi.

Büyükyılmaz: “1 Kasım tarihiyle tüm borçlu belediyelerin şalterleri indirilecektir”

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Büyükyılmaz, şunları ifade etti: “Önceki gün itibariyle borcu olan tüm belediyelerin elektrikleri kesildi. Gelip yatıranlar oldu, onların elektrikleri açıldı ama belediyelerin tamamının sıkıntısı var. Mağusa Belediyesi bugün yatırım yaptı ve elektrikleri bağlandı.

1 Kasım tarihiyle tüm borçlu belediyelerin şalterleri indirilecektir.

Büyükyılmaz, “Yasa Gücünde Kararname ile tüm belediyelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan borçların faizleri %90 oranında silinerek, 10 yıllık planlama ile yapılandırıldı. Kararname aktif borçları kapsamıyor” dedi.