Kadınlar Lefke’de yürüdü, konuştu, barışa çağırdı

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Severis Vakfı (CVAR) kadınları Lefke’de buluşturdu, barış mesajı verdi.

İki toplumlu etkinliğe Kıbrıs Japonya Büyükerelçisi İzumi Seki ve Amerika Büyükelçisi Judith Garber ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

"Women's Walk and Talk” (Kadınlar Yürüyor ve Konuşuyor) ismiyle yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü, Japonya Büyükelçiliği de katılımcılara Ağaçlı Cafe’de öğle yemeği verdi.

Sabah 09:30’da Ay Demet’te buluşma ile başlayan etkinlik, Lefke’deki yürüyüşle sürdü.

UNICYP tarafından da desteklenen etkinlikte Lefke şehir turunun yanısıra etkinlik kapsamında İpek Borman da bir panel sundu. (Yenidüzen)