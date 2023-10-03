Kaçış Yok Operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Çatalköy’de gerçekleştirilen operasyon (Kaçış Yok Operasyonu) kapsamında, D.E.(E-47), A.L.(K-35) ve G.H.(K-33)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 43 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8495 TL ve 10 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında tüm şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.