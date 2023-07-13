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Kablo ile elektrik için yetkilendirme

Kablo ile elektrik için yetkilendirme

Bakanlar Kurulu, kablo ile enterkonnekte sistemi geçiş aşamasında, %51'i KIB-TEK tarafından, %49'u ise bir başka firma tarafından üretilmek üzere enerji anlaşması yapması için KIB-TEK yönetim kurulunu yetkilendirdi. 

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Bakanlar Kurulu, kablo ile enterkonnekte sistemi geçiş aşamasında, %51'i KIB-TEK tarafından, %49'u ise bir başka firma tarafından üretilmek üzere enerji anlaşması yapması için KIB-TEK yönetim kurulunu yetkilendirdi.

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