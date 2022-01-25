İzmir'de keşfedilen yeni bitki türüne Kıbrıslı bilim insanının adı verildi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, 2018 yılında İzmir’deki Nif Dağı'nın zirvesinde yaptığı çalışmalar sırasında kendisine farklı görünen bir bitki buldu, incelemeleri sonucunda literatürde yer almadığını fark ettiği bitkiye, Kıbrıslı bilim insanı Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "Kanautia goecmeni" adını verdi.

Tesadüfen bulduğu bu bitki konusunda Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Erdinç Oğur, doktora öğrencileri Tuğkan Özdöl, Ilgın Can Deniz ve yüksek lisans öğrencisi Seval Erdem ile çalışmalar da gerçekleştiren Yıldırım’ın ekiple birlikte hazırladığı makale uluslar arası bir dergide de yayımlandı.

Hakemli dergide yayımlanan makaleyle bilim dünyasına kazandırılan bitkiye bölgede yaşayan efelerden yola çıkılarak "Efe çenberi", bilimsel olarak ise 2019 yılında hayatını kaybeden ve dünyaca tanınan bir sürüngen uzmanı olan Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "Kanautia goecmeni" adı verildi.