İzinsiz ateş yaktı, yangına sebep oldu…

Lapta’da izinsiz ateş yakarak yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Şht. Hacı Kaya Sokak üzerinde C.B.(E-75) çöp yakmak amacı ile yetkili makamdan izinsiz bir şahsa ait arazi içerisinde ateş yakması sonucu ateşin kuru akasya ağaçları ve kamışlıkların tutuşarak yanmasına sebep oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.