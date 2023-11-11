İzaz – ikrama 11 ayda 5 milyon!

Ertuğrul SENOVA

Ersin Tatar ve Ünal Üstel, görevlendirildikleri kurumların bütçeleri aracılığıyla son 11 ayda “izaz – ikram” için toplam 5 milyon TL harcadı.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 2023 yılı için ayrılan 1 milyon 436 bin TL’lik “izaz – ikram” bütçesinden 684 bin TL daha fazla harcadı. Tatar’ın Kasım ayına kadar yapmış olduğu “izaz – ikram” tutarı 2 milyon 120 bin TL.

Başbakan Ünal Üstel ise 2023 yılı için ayrılan 734 bin 400 TL’lik “izaz – ikram” bütçesinden 2 milyon 200 bin TL daha fazla harcadı. Üstel’in Kasım ayına kadar yapmış olduğu “izaz – ikram” tutarı ise 2 milyon 934 bin 400 TL.

Her iki ismin de 2024 yılına ilişkin “izaz – ikram” harcamalarının 1’er milyon arttırılması öngörülüyor.

Söz konusu rakamlar, 2024 yılı bütçesine ilişkin Meclis Komitesindeki görüşmelere yansıdı.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık bütçelerinin görüşüldüğü komite toplantılarında tansiyon düşmedi, her iki kurumun “temsil giderleri” kalemi altında yer alan “izaz – ikram” giderleri tartışma konusu oldu.

Muhalefet vekilleri, sosyal politikalara bütçe ayrılmazken, içinde bulunulan ekonomik krizde yapılan böylesi masrafları eleştirdi, bütçe disiplinine uyulması çağrısında bulundu.

Zira her iki isim de bütçelerinde yer alan rakamları fazlasıyla aşan harcamalar yaptı…

Her iki kurumun da yeni bütçeleri, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla; oy çokluğuyla yürürlüğe girdi; muhalefet vekilleri olumsuz yönde oy kullandı.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, Tatar’ın ünlü “gezileri” ve “örtülü ödeneği” de gündem oldu.

2023 yılında “gezileri” için 2 milyon 800 bin TL harcayan Tatar’a, 2024 yılı için 3 milyon 900 bin TL “gezme” parası verildi, “yolluklar” giderindeki rakam arttırıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı bütçesinde “Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi” kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan ödeneğin de 1 milyon TL civarında arttığı gözlemlendi.

2023 yılında 1 milyon 620 bin TL olan örtülü ödenek, 2024 yılı için 2 milyon 160 bin TL olarak öngörüldü.

Tatar’dan 11 ayda 2 milyon 120 bin TL’lik “izaz – ikram” harcaması

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 2023 yılı için ayrılan 1 milyon 436 bin TL’lik “izaz – ikram” bütçesinden 684 bin TL daha fazla harcadı.

Tatar’ın Kasım ayına kadar yapmış olduğu “izaz – ikram” tutarı 2 milyon 120 bin TL.

Tatar’a, 2024 yılı için ayrılan “izaz ikram” bütçesinin ise 2 milyon 572 bin TL olması öngörülüyor.

Üstel “izaz – ikram” için 11 ayda 2 milyon 934 bin 400 TL harcadı

Başbakan Ünal Üstel ise 2023 yılı için ayrılan 734 bin 400 TL’lik “izaz – ikram” bütçesinden 2 milyon 200 bin TL daha fazla harcadı.

Üstel’in Kasım ayına kadar yapmış olduğu “izaz – ikram” tutarı ise 2 milyon 934 bin 400 TL.

Üstel’e 2024 yılı için ayrılan “izaz ikram” bütçesinin ise 2 milyon 168 bin 800 TL olması öngörülüyor.

Tatar’ın “gezileri” ve “örtülü ödeneği”

Özellikle Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, Tatar’ın ünlü “gezileri” ve “örtülü ödeneği” de gündem oldu.

2023 yılında “gezileri” için 2 milyon 800 bin TL harcayan Tatar’a, 2024 yılı için 3 milyon 900 bin TL “gezme” parası verildi, “yolluklar” giderindeki rakam arttırıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı bütçesinde “Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi” kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan ödeneğin de 1 milyon TL civarında arttığı gözlemlendi.

2023 yılında 1 milyon 620 bin TL olan örtülü ödenek, 2024 yılı için 2 milyon 160 bin TL olarak öngörüldü.

ERSİN TATAR’IN İZAZ – İKRAM HARCAMALARI

2023’de ayrılan bütçe: 1 milyon 436 bin TL

2023’de harcanan rakam: 2 milyon 120 bin TL

2024’de ayrılan bütçe: 2 milyon 572 bin TL

ÜNAL ÜSTEL’İN İZAZ – İKRAM HARCAMALARI

2023’de ayrılan bütçe: 734 bin 400 TL

2023’de harcanan rakam: 2 milyon 934 bin 400 TL

2024’de ayrılan bütçe: 2 milyon 168 bin 800 TL