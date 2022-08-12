’İzahatsiz’ parayı teslim almakla suçlanıyor

Ülkeye tasarrufundaki ciddi miktardaki parayla ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi ve aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi’nin ardından, gelen paralardan 300 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı Ökkeş Taş’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6 Ağustos tarihinde, saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan 60 yaşındaki Selim Tayşi’nin, beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı’ getirdiğini beyan etmesine müteakip, beyanları şüpheli görülerek yapılan tahkikatta 31 Temmuz tarihinde yapılmış 500 bin Euro’luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 1 Ağustos. tarihinde ise 600 bin Euro’luk "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, Selim Tayşi’nin KKTC’ye beyan ettiği bu paraların akıbeti ile ilgili makul bir izahat vermeyerek, “Para Kambiyo Yasası”na ve 4/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” ettiğini belirtti.

Polis, 9 Ocak 2022 ila 14 Temmuz.2022 tarihleri arasında Ercan Hava Limanı’ndan KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan 28 yaşındaki Selim Tayşi’nin "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” ve 4/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından halen tutuklu bulunan babası Selim Tayşi’nin istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10 bin Euro üzerinde olan parayı gümrük yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150 bin Euro’yu 10 kez Ercan Havalimanında gümrük yetkililerine beyan etmeyerek adaya toplamda 1 milyon 500 bin Euro getirmek suretiyle “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” ettiğini belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının açık ifade verip, Selim Tayşi’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın mahkeme emri gereği tutuklanmış olduğunu, tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Polis, Ökkeş Taş’ın, Selim Tayşi’yi havalimanından alıp Mali Şube’ye getirdiğini belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.