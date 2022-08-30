“İstikrarın adresi, CTP’nin tek başına iktidarıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkede istikrarın tek bir adresinin olduğunu, bunun da CTP’nin tek başına iktidarı olduğunu söyledi. CTP, 4 Eylül’de gerçekleştirilecek 28’inci Olağan Kurultayı öncesi Parti Meclisi (PM) aday tanıtım etkinliklerini Lefkoşa’da noktaladı. Lefkoşa ile Girne ilçesinin birlikte organize ettiği etkinlikte, PM’ye aday olan isimler ile parti üyeleri buluştu. Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, PM adayları ve üyeler katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlik, Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Erhürman, konuşmasının sonunda CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul ve Lefkoşa Belediye Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli’yi sahneye çağırdı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Şenkul ve İncirli, üyeleri selamladı.

Erhürman: Adada çözümün anahtarı federasyondur

Etkinlikte konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, iki devletli çözüm teranesiyle Kıbrıs Türk halkının yeniden Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini ancak adada çözümün anahtarının belli olduğunu, bunun da iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkına “Siz yapamazsınız, siz yoksunuz, hiçbir sorunu çözemezsiniz” mesajı verilmeye çalışıldığını dile getiren Erhürman, bunun karşısında durmaya devam edeceklerini, “İrade bizdedir, barışı da, çözümü de yaparız, demokrasi ve insan haklarına sahip çıkarız, kurumlarımıza da dokundurtmayız” demeye devam edeceklerini söyledi.

“CTP’nin tek başına iktidarını halkımızla birlikte başaracağız”

Bugüne kadar birçok formül denendiğini, tek bir formülün denenmediğini anımsatan Erhürman, bunun da CTP’nin tek başına iktidarı olduğunu ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bunu başararak istikrarı sağlayacaklarını vurguladı. İlk hedeflerinin yerel seçimler olduğunu kaydeden Erhürman, CTP’nin birçok batık belediyeyi ayağa kaldırdığını belirtti. Lefkoşa ve Girne’nin uzun bir süredir CTP’nin belediyecilik anlayışından mahrum bırakıldığını hatırlatan Erhürman, Girne’nin Murat Şenkul’la, Lefkoşa’nın da Dr. Sıla Usar İncirli’yle ayağa kalkacağını, bu bölgedeki insanlara Avrupa değerleri çerçevesinde demokrasiyi, özgürlüğü ve hizmeti götüreceklerini ifade etti. “Reçete belli” diyen Erhürman, yerel seçimlerde elde edecekleri başarının ardından ikinci göreve geçeceklerini, bunun da CTP’nin tek başına iktidarı olacağının altını çizdi.