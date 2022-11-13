İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 ölü, 53 yaralı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin öldüğünü 53 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamanın "bombalı saldırı" olduğunu açıkladı

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

"Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır"

Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının olduğunu açıkladı.

Açıklamasında, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.