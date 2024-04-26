İstiklal Caddesi saldırısı sanığına 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırının faili olmakla yargılanan Suriye kökenli Ahlam Albashir 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Kasım 2022’de düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Saldırının davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Albashir’in ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından cezalandırılmasına hükmetti.

Demirören Haber Ajansı, Albashir’e “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından ceza verilmediğini bildiriyor.

Anadolu Ajansı ise haberinde, Albashır’a yöneltilen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasının mahkeme tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu içerisinde eridiği kanaatinin açıklandığını bildiriyor.