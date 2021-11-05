İŞTE KABİNE: Arıklı’nın yerine Atun; Üstel gitti, Pilli geldi
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu, Tatar’dan onayı aldı.
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu, Tatar’dan onayı aldı.
İşte Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Azınlık Hükümeti Kabinesi:
Başbakan Faiz Sucuoğlu
Sağlık Bakanı Ali Pilli Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğtuloğlu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı Dursun Oğuz
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman
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