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  3. İŞTE KABİNE: Arıklı’nın yerine Atun; Üstel gitti, Pilli geldi
İŞTE KABİNE: Arıklı’nın yerine Atun; Üstel gitti, Pilli geldi

İŞTE KABİNE: Arıklı’nın yerine Atun; Üstel gitti, Pilli geldi

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu, Tatar’dan onayı aldı.

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu, Tatar’dan onayı aldı.

İşte Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Azınlık Hükümeti Kabinesi:

Başbakan Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı Ali Pilli Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğtuloğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman

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