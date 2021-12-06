İşte CTP’de aday adayları
Cumhuriyetçi Türk Partisi aday adayları kesinleşti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi aday adayları kesinleşti. İsimler şöyle:
Lefkoşa: Tufan Erhurman, Ürün Solyali, Cenk Paşa, Ödül Muhtaroğlu, Tekin Söylemez, Muhittin T Özsaglam, Dervis Bladanli, Mehmetali Güröz, Ahmet Muratoglu, Yaşar Aracı, Hasan Hüda Ecer, Sıla Usar İncirli, Dogus Derya, Hülya Batumlu, Haffe Işısal, Filiz Besim, Ayşe Alioğlu
Kontenjan: Derviş Kemal Deniz ve Devrim Barçın
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Mağusa: Teberruken Ulucay, Erkut Şahali, Asım Akansoy, Hamit Caner, Ceyhun Ümiter, Behçet Öznacar, Gaye Astan Çoban, Şifa Çolakoglu, Cihan Tunceli, Erkan Tekeli, Dervis Karaca
Kontenjan: Seran Aysal ve Yasin Yeni
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Girne: Fikri Toros, Ongun Talat, Salih Sarpten, Mahmut Kanber, Alpay Çelebi, Mustafa Ilgen, Fazilet Özdenefe, Pembe Ardıç, Niyal Öztürk, Özge Tahiroğlu
Kontenjan: Ceyhun Birinci
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İskele: Biray hamzaogullari, Suphi Coskun, Yalçın Kömürcügil, Ahmet Cenk Musaoğulları, Hüseyin Mülazim, Fikret Civisilli, Fide Kürşat
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Güzelyurt: Armağan Candan, Aslı Murat
Kontenjan: Mehmet Bozer
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Lefke: Salahi şahiner, Tuncay Sariyer