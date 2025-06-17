İsrail: İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı öldü

İsrail ile İran arasındaki çatışmada beşinci güne girildi. Gece boyu taraflar saldırılarını sürdürürken İsrail cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldüğü belirtildi.

İsrail ile İran arasındaki çatışma beşinci gününde.

13 Haziran gecesi İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ile başlayan çatışmaların yoğunluğu artarak devam ediyor.

İran'ın da misilleme yapması ile iki ülkenin hattında da patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor.

"YENİ GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ"

İsrail ordusu ise İran'a düzenledikleri son saldırıda İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldüğünü iddia etti.

Şadmani, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Hüseyin Bakıri'nin yerine atanmıştı.