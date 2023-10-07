İsrail-Gazze hattında gerilim

İsrail-Gazze hattında tansiyon yükseldi. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. Saldırıda en az 22 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 500'ü geçtiği bildirildi. Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

7 topluluk Hamas'ın kontrolü altında

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 7 topluluğun Hamas'ın kontrolü altında olduğunu bildirdi. Bunlar arasında Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri ve Gazze Genel Komutanlığı yer alıyor.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

En az 22 İsrailli öldü, 500'den fazla kişi yaralandı

İİsrail basını Hamas'ın saldırında en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı ise 545 yaralının hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Netanyahu'dan açıklama:

"Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti. Bununla birlikte, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, yedek askerleri göreve çağıran bir kararname imzaladığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık olarak savaş durumu hali alarmı ilan etti. Ordudan yapılan açıklamada, "Bir dizi terörist Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına sızdı." denilirken, Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgede yaşayanlara evlerinde kalmaları söylendi.

Yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetlerii İsrailli sivilleri savunacak ve Hamas terör örgütü eylemlerinin bedelini ağır ödeyecektir." denildi.

Hamas lideri Heniyye:

"Bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak "bir kahramanlık savaşı" içerisinde olduklarını belirtti. Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hamaslı yetkili, "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.

Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi. Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

Abbas, bugün Filistin yönetimindeki lider kadrosuyla yapılacak bir toplantıya başkanlık edecek.

İsrail onlarca savaş uçağı ile saldırı başlattı

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.

4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı

Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı:

"İsrail zor bir zamandan geçiyor"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti. "İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanan Herzog, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

İsrail ordusu 'Savaş Durumu Alarmı' ilan etti

Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

Gazze'den çıkan silahlı gruplar İsrail'e girdi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Savunma Bakanı Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.