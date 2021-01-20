İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildiği aktarıldı.

Madrid merkezli El Pais, Toledo caddesindeki patlamayı okuyucularına bildirirken patlamanın 7 katlı binanın en üstündeki üç katta gerçekleştiği belirtildi.

El Pais, Madrid'in merkezinde Virgen de la Paloma cemaatinin bulunduğu bir binada gerçekleşen patlamanın nedeninin belirlenemediğini yazdı.

El Pais ayrıca, şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydedilmediğini açıkladı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo ise, patlamanın yüksek ihtimalle 'gaz patlaması' olduğunu iddia etti.

El Mundo, patlamanın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında bir huzurevinin ve bir okulun bulunduğunu belirtirken itfaiye ekiplerinin bölgeye giriş çıkışlara izin vermediğinin altını çizdi

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