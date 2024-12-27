İskele’de uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

İskele’de dün gece bir evde uyuşturucu bulundu, olayla ilgili beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, İskele’de dün gece, bir evde İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, ikametgahta bulunan 3 kişinin (K.A.(E-22), AN.(E-23) ve N.K. (K-24)) tasarrufunda 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişi (İ.D.F. (E-29) ve S.S.A. (E-27)) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Jess’in ölüm nedeni kalp damar hastalığı

Beylerbeyi’nde 23 Aralık’ta evinde ölü bulunan Maıken Jess’in (K-77) ölüm nedeninin “kalp damar hastalığı ile gelişen kalp duvar yırtığına bağlı kalp zarı içi kanama” olduğu tespit edildi.

Resmi evrak üzerinde değişiklik

İskele’de 9 Kasım 2024’te, 25 yaşından küçük olduğundan kumarhaneye girmesine izin verilmeyen bir kişinin (F.K.(K-23)), adına ısdar olunan pasaport üzerinde, doğum tarihinin değiştirilmesini sağladığı, ardından bahse konu pasaportla kumarhaneye giriş yapıp ve kayıt yaptırdığı tespit edildi. Polis biri hapishanede bulunan 3 kişinin meseleyle bağlantısı olduğunu tespit etti. Polis üç kişiyi (F.K., M.Z.K.(K-38) ve B.Z.(K-20)) tutukladı. Hapishanede bulunan kişinin (F.Z.) “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve Amme Fesatçılığı” suçlarından hükümsüz olarak tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Havalimanında saat bulan kişi tutuklandı

Polis tarafından, Ercan Havalimanında 15 Aralık’ta x-ray cihazında unutulan bir saat için yapılan ileri soruşturmada, bahse konu kol saatinin “bulunup alınarak çalındığı” tespit edildi. Saati bulan kişi (Ü.H.(E-50)) tutuklandı.

Çatalköyde tabancayla tehdit, 1 kişi tutuklandı

Çatalköy’de bir işyeri sahibi (T.T.(E-66)), alacak verecek meselesi yaşadığı bir kişiyi (İ.A.), adına kayıtlı tabancanın bulunduğu bir kutuyu göstererek vurma tehdidinde bulunduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan soruşturma neticesinde işyeri sahibi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Yasal statüsü bulunmayan 2 kişi tespit edildi

Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü ve ikamet izni olmayan 2 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Sarhoşluk ve rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı

Gazimğusa Gençlik Caddesi üzerinde dün 22:00 sıralarında, alkol tesiri altında çevreye rahatsızlık veren bir kişi (U.M.(E-32)) tutuklandı. Bahse konu şahsın olay esnasında 376 miligram alkol tesiri altında olduğu belirtildi.

Alsancak’ta da bir hotelin giriş kısmında bugün 03:30 sıralarında, alkol tesiri altında olduğu belirtilen bir kişinin (J.Ç.(K-50)) çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Gönyeli'de yangın

Gönyeli’de Atatürk Caddesindeki bir apartmanın merdiven boşluğunda dün gece yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı eşyalar, pencereler, duvarlar ve iki dairenin kapısı zarar gördü.