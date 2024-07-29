İskele’de harup hasadı 17 Ağustos’ta
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’de harup hasadına 17 Ağustos’ta başlanacağını duyurdu.
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İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’de harup hasadına 17 Ağustos’ta başlanacağını duyurdu.
Toroslu yaptığı yazılı açıklamada, İskele’de belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Gazimağusa ilçesinde harup hasadına başlama tarihi 5 Ağustos
Öte yandan, Gazimağusa Kaymakamlığı Gazimağusa bölgesinde harup hasadına başlama tarihini 5 Ağustos olarak açıkladı.
Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yayımlanan bildiride, Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.
Bildiride, belirtilen tarihten önce harnup toplamanın yasak olduğunun da altı çizildi.
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