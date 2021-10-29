İSKELE’DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Mağusa-İskele ana yolunda, İskele Graner çemberinde bir beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif yaralandı.
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Mağusa-İskele ana yolunda, İskele Graner çemberinde bir beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün 15.15’te meydana gelen kazada, Ramazan Hayırlar (E-58) yönetimindeki LE 229 plakalı beton mikseri, Gazimağusa istikametinden gelip İskele Graner çemberine dikkatsizce giriş yaptığı sırada sola devrildi.
Kazada hafif yaralanan beton mikseri sürücüsü Ramazan Hayırlar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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