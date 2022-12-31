İskele'de araç yayalara çarptı: 2 yaralı

Gazimağusa-İskele Anayolu'nda bugün bir araç 2 yayaya çarptı, yayalar yaralanırken, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa-İskele Anayolu'nda bugün 11.20 sıralarında 33 yaşındaki Burak Kazımoğlu UE 571 plakalı aracı ile sağ şeritten İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve yola giren 37 yaşındaki Erman Altıner ve 28 yaşındaki Beyza Güneş'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söz konusu kişilerin tedavileri sürerken, araç sürücüsü Burak Kazımoğlu tutuklandı.

Polisin olayla ilgisi soruşturması sürüyor.