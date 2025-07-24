"İşbirliğinden kaçınılması, hem insanlık, hem de doğamız için üzüntü vericidir"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türkiye ve Kıbrıs'ın güneyinde yaşanan yangın felaketlerine ilişkin açıklama yaparak, can kayıplarının derin bir üzüntüye yol açtığını belirtti.

Türkiye'de Eskişehir’de meydana gelen yangında 10 orman işçisinin yaşamını yitirmesinin, felaketin boyutunu ortaya koyduğunu dile getiren Bengihan, “Yaşanan bu büyük acı hepimizin yüreğini yakmıştır,” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın güneyinde yaşanan büyük yangına da değinen Bengihan, can kayıplarının burada da meydana geldiğini belirterek, Kuzey'den yapılan yardım tekliflerinin reddedilmesini eleştirdi. Bengihan, “Böylesine büyük felaketler karşısında dahi siyasi kaygılarla işbirliğinden kaçınılması, hem insanlık hem de doğamız adına son derece üzüntü vericidir” dedi.

KTAMS olarak yaşanan kayıpların derin acısını paylaştıklarını vurgulayan Bengihan, “Bu tür felaketler karşısında herkesin bir gün dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız. Hiçbir siyasi veya bürokratik kaygı, insan hayatı ve doğayı koruma sorumluluğunun önüne geçmemelidir,” ifadelerine yer verdi.