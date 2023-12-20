İş kazası: Evin ikinci katından düştü, yaralandı
Girne Beylerbeyi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında yaklaşık 3,72 metre yükseklikten düşen 53 yaşındaki Sebahattin Orak yaralandı.
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Girne Beylerbeyi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında yaklaşık 3,72 metre yükseklikten düşen 53 yaşındaki Sebahattin Orak yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Beylerbeyi'nde dün sabah 08.30 sıralarında yapımı devam eden bir evin ikinci katında, parke döşediği sırada, yaklaşık 3,72 metre yükseklikten düşen 53 yaşındaki Sebahattin Orak yaralandı.
Söz konusu kişi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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