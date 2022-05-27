İş insanı Hasan Onalt yaşamını yitirdi

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından, Kale Boya direktörü Hasan Onalt yaşamını yitirdi.

Onalt, bugün saat 16.00’da Aslanköy mezarlığında toprağa verilecek.

Sanayi Odası: “Önemli bir değerimiz ve sanayicimiz Hasan Onalt’ı kaybettik”

Sanayi Odası Onalt’ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı:

“Ülkemiz ve odamız bugün çok önemli bir değerini daha yitirdi. Onalt Sanayi’nin kurucusu, Kale Boya markasının babası Hasan Onalt hayata veda etti.

Çalışkanlığı, insani ilişkileriyle sevilen ve sayılan Hasan Onalt, ülkesine yaptığı değerli yatırımla ve odamıza kattığı değerlerle her zaman saygı ve sevgiyle anılacak.

Odamız kurulunda üyelik ve As Başkanlık görevleri üstlenerek, kurumumuzun gelişip büyümesine önemli katkıları olmuştur. Ülkesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hasan Onalt, bunu sıfırdan başlayarak bugün ülkemizin sayılı yatırımları arasına çıkardığı kuruluşuyla da ispatlamıştır.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Hasan Onalt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Tanrı’dan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”