İş insanı H.S., 3 gün tutuklu kalacak

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturmada “Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlamasıyla tutuklanan zanlı H.S., bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Tahkikat Memuru Yahya Suiçmez, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden gelen şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Üniversiteye yönelik düzenlenen faturalarla satın alınmayan mal ve hizmetlere yönelik okulun zarara uğratıldığını kaydeden Tahkikat Memuru, şirketi adına düzenlenen 8 adet sahte faturadan toplam 207 bin 500 TL’nin temin edildiğini açıkladı.

Polis: “Faturaların bloklarına henüz ulaşılamadı”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait arazinin temizleme işlemi, mazot alımı ile deprem paketleriyle ilgili mal ve hizmet alınmamasına rağmen fatura düzenlendiğini belirten Tahkikat Memuru, faturaların bloklarına ise henüz ulaşılamadığını belirtti.

Verilmeyen hizmete karşılık fatura kesildiğini kaydeden Tahkikat Memuru, soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.