İnternet Kafeler Platformu Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak

İnternet Kafeler Platformu, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

İnternet Kafeler Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “hiçbir bilimsel bilgiye dayanmayarak internet kafelerin kapalı tutulmasını protesto etmek” ve kısa bir basın açıklaması yapmak için Kaymakamlık izni ile yarın saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem düzenleneceği kaydedildi.