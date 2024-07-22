İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüye 6 bin 785 TL para cezası kesildi

Tatlısu - Geçitkale Anayolu'nda dün seyir halindeki araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından çıkmasının ardından sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası polis sürücüye ceza kesti.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu araç sürücüsü tespit etti ve insan hayatını tehlikeye atmasından dolayı sürücüye 6 bin 785 TL para cezası verdi ve 25 de ceza puanı kesti.