İngiltere, kişiye özel kanser aşısı denemelerine başlıyor
İngiltere'de tedavi gören binlerce kanser hastasının, kişiye özgü aşılarla yeni bir tedavi türünün denemelerine başlaması bekleniyor.
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İngiltere'de tedavi gören binlerce kanser hastasının, kişiye özgü aşılarla yeni bir tedavi türünün denemelerine başlaması bekleniyor.
Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) kapsamında otuz hastane Kanser Aşısı Projesine kaydoldu.
Bu sistem, kanser hastalarını mRNA teknolojisini kullanan denemelerle eşleştiriyor.
mRNA teknolojisi mevcut Covid aşılarında da kullanılıyor.
Aşılar, kanser tedavisi sonrası kalan kanser hücrelerini tanıyıp yok etmek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltmak için bağışıklık sistemini harekete geçirecek şekilde tasarlandı.
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