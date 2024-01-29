“İngiliz üslerinin varlığına derhal son verilsin!”

Murat OBENLER

“Yeniden birleşme genç nesillere borcumuzdur - Birleşik Federal Kıbrıs!” sloganıyla EDON’un Trodos'a gerçekleştirdiği yıllık Kıbrıs Gezisi’nde buluşan ΕDON(Gençliğin Birleşik Demokratik Örgütü),Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Gençlik Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Gençlik Örgütü ve Sol Gençlik örgütü'ne üye gençler Kıbrıs’ın en yüksek noktası olan Trodos’un zirvesinde buluşarak hem Kıbrıs sorununun mücadelesindeki Federal Kıbrıs taleplerini bir kez daha ortak olarak dile getirdiler hem de emperyalist amaçlara hizmet eden İngiliz üstlerinin kapatılmasına karşı antiemperyalist mücadeleyi yükselttiler.

Trodos’un zirvesindeki İngiliz üssünün karşısında bir araya gelen yüzlerce gençle birlikte EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas bir konuşma yaparak bir kez daha Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin varlığına derhal son verilmesi talebini dile getirdi. Ayrıca Platanya Piknik Alanı’nda yer alan kültürel ve sosyal buluşmada adanın dört bir yanından gelen gençler birlikte şarkılar söylediler, danslar ettiler ve birlikte mücadele çağrılarını yenilediler.

Etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Stafanos Stefanu da bir konuşma yaptı. AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek de etkinliğe gelerek gençlerin ortak mücadelesine destek verdi.

Adanın dört bir yanından gençlerin örgütleri EDON, CTP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü ve Sol Gençlik adına Kallis Antunas ve Çise mevlit’in okuduğu ortak açıklamasında bir kez daha ortak vatan, emperyalizme karşı ortak mücadele ve bağımsız, birleşik, Federal Kıbrıs mücadelesi vurgusu yaptı.

Gençlere Federal Kıbrıs’ı inşa edecek ortak mücadelenin saflarına katılma çağrısı

Ortak basın açıklaması şöyle: “Bizler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençler olarak, adamızın en yüksek dağından barış ve yeniden birleşme için güçlü bir mesaj vermek üzere bugün burada toplandık. Kıbrıs'ın dört bir yanından çeşitli Gençlik Örgütleri adına, tüm gençlere neslimizi yabancı orduların ve yabancı askeri üslerin olmayacağı yeniden birleşmiş bir federal Kıbrıs'ın temellerini inşa edecek nesil yapacak ortak mücadelenin saflarına katılma çağrısında bulunuyoruz.

Emperyalizmin çıkarlarına hizmet eden üsler büyük endişe kaynağıdır

Adamız tarihsel olarak Kıbrıs'ı kendi jeostratejik çıkarları için kullanmayı amaçlayan emperyalist güçlerin hedefi olmuştur. Bugün Kıbrıs, daha geniş bölgedeki diğer ülkelere askeri operasyonlar gerçekleştirmek için ve bu şekilde Filistin halkına ve diğer yerlerde mücadele eden halklara karşı saldırılarda kullanılıyor. Yurdumuzun bu şekilde kullanılmasıyla Kıbrıs halkının değil, emperyalizmin çıkarları gözetilmektedir. Ayrıca askeri üslerde var olan ve faaliyet gösteren askeri ve istihbarat sistemlerinin çevreye zararlı etkileri de büyük endişelere neden olmaktadır. Aynı zamanda, yabancı üslerin zamanı geçmiş statüsü sömürgecilik sonrası dönemden kalan ve sona ermesi gereken bir kalıntıdan başka bir şey değildir.



Kıbrıs sorununda acil siyasi eşitliğe dayalı İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon çözümü isteği ve talebi

Aynı anda önceliğimizin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu beyan ediyoruz. Bizim neslimiz için çözüm meselesi tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesidir. Dışa bağımlılıklardan uzak ve Kıbrıslıları kendi vatanlarının gerçek efendisi haline getirecek bir çözüm istiyoruz ve talep ediyoruz. İlgili BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon çözümünü istiyoruz ve talep ediyoruz. Bu bağlamda, iki toplumun liderlerine, 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklamaya ve Crans Montana Konferansı sırasında ve öncesinde varılan tüm yakınlaşmalara tam bağlılıkla, üzerinde mutabakata varılmış olan çözüm zemini çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz. Müzakereler sonuç odaklı olmalı ve aciliyet duygusuyla yürütülmelidir. Statüko ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir. Bu nedenle, Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha acildir. Kabul edilemez taksimci statükonun yanı sıra milliyetçilik ve hoşgörüsüzlüğü yayan güçler, federal bir çözüme ulaşma hedefine sahada da ama esas olarak halkımızın bilinçlerinde engeller koymaktadır. Aynı zamanda bizim neslimizin barış ve refah içerisindeki bir vatanda yaşamasının ve yaratmasının önüne de giderek daha fazla engel koymaktadırlar.

“İngiliz üssünde 3000 Amerikan askerinin yasa dışı varlığını kınıyoruz”

EDON’un Trodos’un zirvesindeki İngiliz üssünün karşısında bir araya gelen yüzlerce gençle birlikte, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin varlığına derhal son verilmesi talebini bir kez daha dile getirdiği açıklamada İngiliz askeri üslerinin varlığının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına aykırı olduğu, bölgede barış ve güvenlik açısından tehlike oluşturmakta ve hem Kıbrıs halkının hem de komşu halkların acı çekmesine yol açtığı belirtilerek Ağrotur İngiliz askeri üssü aracılığıyla Amerikan birliklerinin Kıbrıs’ta yasa dışı varlığı (Üs içerisinde bir Amerikan askeri üssünün kurulmasını ve 3000 Amerikan askerinin yasa dışı varlığı) kınandı. İsrail devletinin mücadeleci Filistin halkına yönelik soykırım saldırısıyla Gazze'de sürdürdüğü katliama alet edilmesinde hem Anastasiadis-DİSİ hükümetinin hem de Hristodulidis hükümetinin Kıbrıs'ı “Batı'nın ileri karakolu” ve “İsrail'in kalkanı” ilan etmeye odaklanan ideolojileriyle büyük sorumluluklarının söz konusu olduğuna da değinen EDON Üslerin NATO emperyalistlerinin sıçrama tahtası olarak kullanılmasının devam edilemeyeceğini vurguladılar. AB’nin de süreçte sorumlulukları olduğunu belirten EDON, AB'nin, NATO ve müttefikleriyle birlikte emperyalist savaşlara katılmasının özellikle Orta Doğu ve Afrika'dan büyük mülteci ve göç dalgalarına yol açtığını kaydettiler.



“Kıbrıs'ı batmayan bir uçak gemisine dönüştürmeye çalışanları kınıyoruz. Filistin halkıyla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz”

EDON açıklamanın devamında ise “Kıbrıs'ı batmayan bir uçak gemisine dönüştürmeye çalışanları kınıyoruz. Kıbrıs'ı NATO'ya ve savaş çığırtkanı “Barış için İşbirliği” programına katma planlarını kınıyoruz. Kıbrıs'ın bölünmesini planlayan ve uygulayanlara boyun eğmeyi kabul etmiyoruz. İşgalci orduların, garantör güçlerin, müdahale haklarının, dışa bağımlılıkların ve dikenli tellerin olmayacağı özgür, federal, egemen, bağımsız ve askerden arındırılmış bir Kıbrıs için hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Emperyalist savaşların, yoksulluk ve sefaletin olmayacağı, barış, demokrasi ve özgürlüğün hâkim olacağı bir dünya için mücadele eden tüm dünya halklarıyla güçlerimizi birleştiriyoruz ve her gün katledilen, mücadele eden Filistin halkıyla tam dayanışmamızı ifade ediyoruz. Gazze'de derhal ve tam ateşkes ilan edilmesini ve bölgeye insani yardım sunulmasını talep ediyoruz. NATO'nun dağıtılması, askeri üslerin kapatılması ve saldırgan askeri güçlerin dağıtılması çağrısında bulunuyoruz. Nükleerin tamamen yasaklanmasını ve tamamen nükleer silahsızlanma talep ediyoruz” dedi.