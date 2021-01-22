İncirli: “Güçlü siyasi liderler toplumlarını yalnızlaştıran tutumlardan kaçınırlar”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de bütçeyle ilgili söz alarak, küresel salgında cumhurbaşkanlığının üzerine düşen görevlere işaret ederek, Koronavirüs salgınının dünyanın İkinci Dünya Savaşından sonra yaşadığı en büyük yıkım olduğunu ve bu durumun bir süre daha süreceğini anlattı.

Siyasal olarak güçlü liderliklerin öneminin bu dönemde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden İncirli, bu dönemde yoksulluk ve eşitsizlikte artış yaşandığını belirtti.

Salgın döneminde yönetim becerisinde zafiyet gösterilmemesi gerektiğini anlatan İncirli, insan yaşamının da, müreffeh bir ekonominin de, güvenli bir ülkenin de buna bağlı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığının KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi olduğunu söyleyen İncirli, böyle olunca Cumhurbaşkanlığının liderliğinin öneminin daha da önem kazandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanının ülkenin ihtiyaçları ve refahı için çabalaması gerektiğini söyleyen İncirli, güçlü liderliğin çatışmacı olmaması barış dili kullanması gerektiğini anlattı.

Güçlü siyasi liderlerin hem geçmişten hem de bugünden ders çıkarabilmesi gerektiğini kaydeden İncirli, “Güçlü siyasi liderler toplumlarını yalnızlaştıran söylem ve tutumlardan kaçınırlar” dedi.

Aşıya bu kadar ihtiyaç duyulan bir dönemde Kıbrıs Türk siyasi liderliğinin ne zaman geleceği belli olmayan aşılara bel bağlar durumda olduğunu savunan İncirli, “Şimdiki cumhurbaşkanımız aşılara bu kadar ihtiyacımız varken diyor ki oradan gelecekse aşıları istemeyiz, buradan gelirse kabul ederiz…” diyerek bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Pandeminin her türlü eşitsizliği derinleştirdiğini kaydeden İncirli, yönetimin bunlarla yüzleşmesi ve gereken adımları atması gerektiğini dile getirdi.

Aşılamanın hızlı yaygın şeffaf ve önceliğe göre eşit olması gerektiğini belirten İncirli, Cumhurbaşkanının görevinin gidip ilk aşıyı olmak değil, ülkede yaşayan her yurttaşın aşıya eşit şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesinin çalışmanın önemine değinen İncirli, aşıların tedarikinde komite çalışmalarının büyük rol oynadığını belirtti.